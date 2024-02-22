Юрист заявил об отсутствии оснований для конфискации замка у Пугачевой

"Нет оснований": юрист рассказал о законности конфискации замка у Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недвижимость планировали изъять по новому "закону о негодяях"

Замок Аллы Пугачевой в последнее время многим не дает покоя. Его призывают конфисковать и сделать из него элитный ЗАГС. Вероятность этого прокомментировал юрист. Дмитрий Краснов считает, что отнять недвижимость у Примадонны не смогут, по крайней мере, с помощью нового закона о фейках. Он сообщил, что Следственный комитет уже провел проверку и не нашел для этого оснований. 

"Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина*",  —  процитировал специалиста телеканал "360"

Адвокат также добавил, что говорить об изъятии любого имущества у этих артистов неправомерно за отсутствием подобных оснований. Кроме того, Алла Борисовна до сих пор не числится иностранным агентом, в отличие от своего супруга. 

Напомним, Пугачева и Галкин*, бежавшие из России в Израиль, оставили в Подмосковье недвижимость. Речь идет об огромном доме площадью больше 2 000 квадратных метров в деревне Грязь. Именно там жили звезды до своего отъезда. Известно, что артисты пытались продать свой замок, но не вышло. Теперь огромная вилла стоит пустой. 

Ранее общественность заявила, что беглецам нужно ответить за предательство и отнять у них имущество. Начать призывали как раз с замка в Грязи. Парламентарий Дмитрий Гусев ссылался на новый закон о фейках, который приняли недавно. 

 *В РФ признан иностранным агентом
Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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