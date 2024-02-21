Помощница Киркорова отреагировала на угрозы Костюшкина устроить разборки в суде

Представитель Филиппа рассмеялась, услышав претензии певца

Пресс-секретарь российского поп-короля Екатерина Успенская заявила, что не имеет представления о претензиях Стаса Костюшкина к Филиппу Киркорову – бывший участник "Чай вдвоем" обвиняет коллегу в плагиате своего образа. Пиарщики и представители Филиппа полностью спокойны: уверены, что исполнитель не обратит никакого внимания на такие мелочи.

Напомним, ранее Костюшкин заявил, что Киркоров якобы своровал его образ "Виталика", создаваемый годами. Стас уточнил, что все дело в строгом костюме Филиппа, вышедшего в непривычном для зрителей образе в эфир шоу "Маска". На этот раз певец решил выглядеть лаконичнее, отказавшись от своих сценических образов с перьями. И тут же Костюшкин обвинил его в плагиате, пообещав разобраться в суде, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Ни о каком "Виталике" Успенская и не слышала. Даже рассмеялась, услышав вопрос журналистов.

"Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило, – высказалась Успенская.

Напомним, Киркоров вернулся в эфир после некоторого отсутствия на ТВ из-за участия в параде голых селебрити, собравшихся в клубе в рамках вечеринки Анастасии Ивлеевой. После этого певец отправился в Донбасс. А затем, кажется, заработал (с точки зрения телебоссов) право возвращения в эфир.