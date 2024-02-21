Помощница Киркорова отреагировала на угрозы Костюшкина устроить разборки в суде

Помощница Киркорова отреагировала на угрозы Костюшкина устроить разборки в суде
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Представитель Филиппа рассмеялась, услышав претензии певца

Пресс-секретарь российского поп-короля Екатерина Успенская заявила, что не имеет представления о претензиях Стаса Костюшкина к Филиппу Киркорову – бывший участник "Чай вдвоем" обвиняет коллегу в плагиате своего образа. Пиарщики и представители Филиппа полностью спокойны: уверены, что исполнитель не обратит никакого внимания на такие мелочи.

Напомним, ранее Костюшкин заявил, что Киркоров якобы своровал его образ "Виталика", создаваемый годами. Стас уточнил, что все дело в строгом костюме Филиппа, вышедшего в непривычном для зрителей образе в эфир шоу "Маска". На этот раз певец решил выглядеть лаконичнее, отказавшись от своих сценических образов с перьями. И тут же Костюшкин обвинил его в плагиате, пообещав разобраться в суде, отмечает женский журнал "Клео.ру".

Ни о каком "Виталике" Успенская и не слышала. Даже рассмеялась, услышав вопрос журналистов.

"Вряд ли мы будем комментировать. Просто интересно, что там повыходило, – высказалась Успенская.

Напомним, Киркоров вернулся в эфир после некоторого отсутствия на ТВ из-за участия в параде голых селебрити, собравшихся в клубе в рамках вечеринки Анастасии Ивлеевой. После этого певец отправился в Донбасс. А затем, кажется, заработал (с точки зрения телебоссов) право возвращения в эфир.

Источник: NEWS.ru ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей