Советский певец Юрий Антонов отказался выступать перед россиянами

Композитор твердо обозначил свою позицию

Для многих легендарный советский музыкант Юрий Антонов неразрывно связан с воспоминаниями о детстве и юности. На днях, 19 февраля, легендарный композитор отметил 79-й день рождения. Больше полувека своей жизни Юрий Михайлович отдал служению публике – он постоянно гастролировал по стране, радуя своим творчеством многомиллионную армию фанатов. Однако теперь Антонов твердо объявил об отказе выступать перед россиянами.



Публика понимает, что любимый маэстро достиг весьма почтенного возраста, однако многие все также мечтают побывать на концерте культового певца. К сожалению, рассчитывать на это больше не приходится. Юрий Михайлович объявил, что больше выступать не собирается.



Дело в том, что возраст серьезно сказался на здоровье знаменитости. Сегодня он уже не может потянуть тяжелый гастрольный график, да и любые выступления перед большой аудиторией требуют слишком много жизненных сил, которые на восьмом десятке жизни заметно исчерпались.



Впрочем, Антонов продолжает работать в студии и записывает новые песни. Артист не бросает творческую деятельность, но сольные концерты больше давать не собирается.

"От сольных концертах отказываюсь. Нет уже особого желания ездить по стране с концертами. В моем возрасте это странно будет", – заявил Антонов.

К слову, ранее лишившийся денег Юрий Антонов пригрозил знаменитому артисту.

