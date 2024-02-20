Костюшкин пообещал засудить Киркорова из-за "воровства" своего образа

"Взял и все украл": известный артист пообещал засудить Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com

Российский исполнитель Стас Костюшкин ополчился на поп-короля отечественной сцены: бывший участник "Чай вдвоем" решил засудить Филиппа Киркорова, которого обвиняет в плагиате своего коронного образа.

Все началось с того, что Филипп вышел в эфир "Маски" в строгом костюме и в очках с прозрачными стеклами. Тут-то Стас обвинил певца в краже его творения – Костюшкин, как заявляет сам, десятилетие потратил на создание образа "Виталика". И тут, по его мнению, кто-то взял и нагло своровал.

"Он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде, – пообещал 52-летний певец в социальных сетях.

Напомним, буквально на днях Киркоров вернулся в эфир после "голой" вечеринки", устроенной Анастасией Ивлеевой. Зашедший "не в ту дверь" поп-король выбрал, кажется, уже подходящую и вышел в студию к зрителям в образе, который многие сочли непривычным на фоне эпатажных костюмов, ставших неотъемлемой частью его ярчайшего и неповторимого образа. После всех бед Киркоров появился в обыкновенном черном костюме – никаких стразов и блесток.

Однако, отмечают в соцсетях, в образе того самого "Виталика" Костюшкин появился лишь в 2019 году. Хотя сам Стас утверждает, что потратил на создание альтер-эго в обыкновенном черном костюме десять лет.

А музыкант Денис Майданов раскритиковал Киркорова за поездки на фронт: появившийся в Донбассе поп-король, по мнению музыканта, был не самой желанной фигурой в зоне боевых действий, и совершение подобного поступка в качестве извинительного жеста – дело не самое благородное, передает телеканал "360".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей