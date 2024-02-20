Костюшкин пообещал засудить Киркорова из-за "воровства" своего образа

Российский исполнитель Стас Костюшкин ополчился на поп-короля отечественной сцены: бывший участник "Чай вдвоем" решил засудить Филиппа Киркорова, которого обвиняет в плагиате своего коронного образа.

Все началось с того, что Филипп вышел в эфир "Маски" в строгом костюме и в очках с прозрачными стеклами. Тут-то Стас обвинил певца в краже его творения – Костюшкин, как заявляет сам, десятилетие потратил на создание образа "Виталика". И тут, по его мнению, кто-то взял и нагло своровал.

"Он взял и все украл. Филипп, встретимся в суде, – пообещал 52-летний певец в социальных сетях.

Напомним, буквально на днях Киркоров вернулся в эфир после "голой" вечеринки", устроенной Анастасией Ивлеевой. Зашедший "не в ту дверь" поп-король выбрал, кажется, уже подходящую и вышел в студию к зрителям в образе, который многие сочли непривычным на фоне эпатажных костюмов, ставших неотъемлемой частью его ярчайшего и неповторимого образа. После всех бед Киркоров появился в обыкновенном черном костюме – никаких стразов и блесток.

Однако, отмечают в соцсетях, в образе того самого "Виталика" Костюшкин появился лишь в 2019 году. Хотя сам Стас утверждает, что потратил на создание альтер-эго в обыкновенном черном костюме десять лет.

А музыкант Денис Майданов раскритиковал Киркорова за поездки на фронт: появившийся в Донбассе поп-король, по мнению музыканта, был не самой желанной фигурой в зоне боевых действий, и совершение подобного поступка в качестве извинительного жеста – дело не самое благородное, передает телеканал "360".