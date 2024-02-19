Все звезды тут: главный фестиваль зимы открылся в Сочи

Великолепные концерты и спектакли, звездные имена, невероятные встречи!

Имя Юрия Башмета – это синоним знака качества высшей пробы. На протяжении всего года он ездит по стране с лучшими музыкантами и актерами, потому что считает: провинция тоже достойна высокой культуры. При сегодняшнем засилье попсы маэстро настойчиво продвигает все высокое, качественное, умное. Он приобщает людей к эталонным образцам музыки и театра. И словно бы поднимает всех нас над повседневной рутиной.

Позади – Зимний фестиваль искусств в Москве. В мае Башмет ждет всех в Ярославле. В октябре – в Челябинске. А сейчас любители прекрасного собрались в Сочи. Фестиваль искусств тут открылся уже 17-й раз.

Он проходит, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. И всегда становится главным событием зимы Олимпийской столицы России. Имена звезд, которые участвуют в фестивале этого года, говорят сами за себя – Ильдар Абдразаков, Евгений Миронов, Игорь Бутман, Сергей Гармаш, Теодор Курентзис, Светлана Захарова. Да и программа построена таким образом, чтобы каждый нашел что-то для себя – тут и джаз, и музыка барокко, и симфоническая музыка, хоровые, органные и поэтические вечера. Особое внимание – детям. Их ждут специальные музыкальные программы и спектакли.

Словом, на 11 дней курортный Сочи стал центр притяжения для ценителей всего первоклассного в искусстве. Того самого искусства, которое окрыляет, вдохновляет, делает всех нас лучше и чище. И которое в итоге всех нас спасет.