Предательство друзей: за Лолиту вступился Кушанашвили

Телеведущий возмущен поведением коллег по отношению к артистке

Безудержная вакханалия в клубе "Мутабор", случившаяся в декабре прошлого года, наделала много шума. Для некоторых непраздничные салюты до сих пор гремят. Так, например, Лолита до сих пор в зоне бойкота. Юбилейный тур по стране, который 60-летняя певица запланировала на 2024 год, сорвался. Однако почти никто из коллег за проштрафившуюся артистку вступаться не спешил.

Телеведущий Отар Кушанашвили считает, что россияне неблагодарно забыли, как сорок лет слушали песни Лолиты и им это нравилось. А теперь в адрес исполнительницы хита "Пошлю его на небо за звездочкой" льются только оскорбления и грязь.



"В этих кругах никто никогда друг друга не поддерживал", – возмущается актер.



Музыкальный критик уверен, что Милявская – заложница событий, а те, кто вместе с ней был на злополучной вечеринке и умудрился проскользнуть мимо гнева общественности, даже не попытались поддержать ее или как-то помочь.

Сама Лолита несколько дней назад записала видеообращение к общественникам, утверждая, что они требуют отмены ее выступлений, поскольку считают ее раскаяние недостаточным. Взорвавшаяся певица рассказала про поездки в госпитали в периоды различных вооруженных конфликтов, помогала покупать в больницы аппаратуру, а сейчас намерена участвовать в реставрации храма на территории нового региона страны.

Напомним, заступиться за Лолиту, кроме Кушанашвили, попыталась только Ксения Собчак, поразившаяся тому, как активно требовали отмены гастролей общественники. Сама же Лолита, оставшись без концертов, занялась ремонтом и домашними хлопотами. Тем не менее, до сих пор находятся те, кто кидает в ее адрес оскорбления. Милявская саркастически заявила, что гордится пенсионным удостоверением, и напомнила, что ее пенсия немного превышает 23 тысячи рублей.

Ранее мы писали, что Лолиту отказались возвращать на сцену даже после поездки в ДНР.

