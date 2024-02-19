Киркоров отказался от стразов и перьев на ТВ после поездки на фронт

Певец добился желаемого - его вернули в эфир на ТВ

Зашедший "не в ту дверь" Филипп Киркоров встал на публичный путь исправлений для своей реабилитации в глазах общественности – и, главным образом, россиян, которые смотрят концерты по ТВ, а также покупают билеты на его красочные шоу. И действия поп-короля дали свои плоды: после поездки в зону боевых действий Киркоров снова появился на экранах.

Правда, отмечает телеканал "360", новая версия Филиппа пока что выглядит блеклой в сравнении с предыдущей. Обозреватель Екатерина Малашенко полагает, что певец по-прежнему пытается усидеть на паре стульев. Ведь после своей отмены он улетел в Штаты пережидать бурю. Однако чуда не случилось – буря все не проходила, и до артиста дошло, что нужно идти ей на встречу.

И, наконец, Киркоров отправился выступать в Донбасс, который оказал ему теплый прием. Однако местные власти, уверена журналистка, посчитали поведение поп-короля лицемерным. Да и пары концертов недостаточно для того, чтобы вернуть себе былое расположение россиян.

"Замолил грехи и вернулся на эстраду. До какого момента? До следующей "голой" вечеринки? Или все-таки это урок на всю жизнь?" – считает журналистка.

Кстати, Филипп обещал обеспечить медиков всеми необходимыми препаратами, а бойцов, получивших серьезные увечья – протезами. И в итоге Киркоров вернулся на "Маску". В нестандартном для себя образе – никаких стразов, блесток и перьев. Только строгий костюм.

А вот стилисты, указывает женский журнал "Клео.ру", считают, что поп-король пытается теперь молодиться.