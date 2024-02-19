Незлобин заработал на сдаче квартиры в России 5 миллионов рублей

Беглому комику Незлобину удалось заработать на россиянах 5 миллионов
Александр Незлобин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист давно обосновался за границей

Известные события зимы 2022 года привели к тому, что некоторые российские знаменитости посчитали необходимым откреститься от родной страны и отправились покорять заграницу. Среди таких беглецов оказался известный комик Александр Незлобин. Однако, как выяснилось, он-таки сумел сохранить возможность зарабатывать на россиянах.

Так, известно, что весьма востребованный в России артист после отъезда в Соединенные Штаты Америки распродал большинство своих недвижимых активов. Однако одна роскошная жилплощадь осталась за Незлобиным. Речь идет о 75-метровой двушке рядом с Патриаршими прудами, в Пресненском районе столицы.

Эту квартиру Александр сдал практически одновременно со своим отъездом. Квартиранты до сих пор с комфортом живут на элитных метрах. При этом подобные роскошные квартиры сдаются по цене в среднем от 250 в месяц. Таким образом, за прошедшее время Незлобин сумел заработать в нашей стране, как минимум, пять миллионов рублей.

Стоит отметить, что Александр Незлобин много раз жаловался на свое бедственное положение за границей. Артисты, которые решили променять знакомый российский рынок на зарубежный, столкнулись с большим разочарованием. Очень быстро выяснилось, что наши беглецы никому особенно не нужны на чужбине.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

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