Копеечное средство их аптеки очистит подоконник в два счета

Копеечное средство их аптеки очистит подоконник в два счета
Фото: unsplash.com
Рассказываем, как просто избавиться от загрязнений

Вернуть подоконнику чистоту и белизну не так уж сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого давно придумали народные методы, ради которых не нужно покупать дорогостоящую химию. 

Сперва поверхность нужно подготовить к обработке. Для этого все следует протереть от пыли сухой и влажной тряпками. Благодаря этим манипуляциям получится избежать образования разводов.

Далее в ход идут народные средства. Можно приготовить мыльный раствор и протереть все обычной губкой, если загрязнения не слишком глубокие. В других случаях поможет пищевая сода – из нее стоит приготовить пасту с добавлением воды и протереть все тщательно.

Отлично подойдет для этих целей и уксус. Его нужно развести с водой и оставить полученный раствор на подоконнике на несколько минут. После протереть все насухо. 

И последние способы с использованием аптечных средств. Это перекись водорода или муравьиный спирт. Первое средство нужно нанести на грязные участки и через время смыть, а второе нанести на ватный диск и протереть в местах загрязнений. В результате все получится очистить в два счета.

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