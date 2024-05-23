Сексолог назвала неочевидные причины нежелания заниматься сексом

Проблемы могут быть вызваны низкой самооценкой или воспитанием

Снижение либидо могут провоцировать различные факторы, о которых люди даже не догадываются. Сексолог Алина Мурзагалиева рассказала, какие причины в этом случае являются самыми неочевидными.

Довольно часто отстутствие сексуального влечения связано с эмоциональной сферой. Если человек испытывает стресс, страдает от депрессии или тревожности, то и в интимной сфере будут проблемы. Сложности в отношениях с партнером тоже влияют на уровень влечения, поэтому конфликты, недоверие могут привести и к трудностям в постели.

Также довольно часто пара не хочет заниматься сексом из-за банальной усталости. Нельзя исключать и проблемы со здоровьем, которые приводят к болевым или дискомфортным ощущениям во время полового акта.

Самой неочевидной причиной низкого либидо специалист назвала проблемы с самооценкой. Если человек не принимает себя и свое тело, то ему будет трудно расслабиться во время близости. Напротив, она будет провоцировать дополнительный стресс.

"Важно понимать, что любой человек уникален, и главная задача – научиться любить себя", – дала она совет в такой ситуации.

Еще один аспект, на который стоит обратить внимание – это воспитание. Из-за этого человек может негативно относится к сексу и запрещать себе получать от него удовольствие.