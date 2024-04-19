В какие цвета запрещено красить яйца на Пасху

Есть только три неуместных оттенка

Пасха является одним из самых светлых и радостных праздников в христианстве. У людей разных конфессий принято в этот день день красить яйца – они являются символом вознесения. И, как оказалось, в отношении них тоже есть свои запреты и правила.

Самыми идеальными цветами для пасхальных яиц считаются красный, бордовый, белый и оранжевый. Они олицетворяют радость и свет, который воссиял от Святого Гроба. Можно выбирать и другие оттенки – например, зеленый, синий, желтый, но основное правило – они не должны быть темными.

Церковь категорически запрещает окрашивать яйца в черный, темно-коричневый и темно-синий. В целом от темных цветов при украшении одного из главных символов праздника нужно отказаться, поскольку они противоречат пасхальной радости. Однако они будут уместны во время Великого поста или Страстной седмицы.

Ранее "Утро.ру" делилось идеями, как оригинально украсить дом на Пасху.