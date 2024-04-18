Средство является очень полезным в уходе за кустами

Весной начинается один из самых продуктивных периодов для дачников. Начинают цвести растения, плодовые деревья, и самое важное в этот момент – обеспечить им достаточное питание и уход, чтобы получить хороший урожай. Особенное внимание требуется кустам смородины, утверждает агроном Анастасия Коврижных.

В это время нужно всегда посыпать смородину пищевой содой. Она помогает нормализовать pH-уровень почвы, убрать лишнюю кислость. Для этого надо добавить вокруг лунки пять столовых ложек на один квадратный метр.

Затем можно подкармливать смородину с помощью соды. Для этого требуется смешать 100 граммов средства с аналогичным объемом сухих дрожжей. Все это идет примерно на половину ведра. Состав должен постоять сутки, после чего в него доливается вода до конца – этим и следует поливать кусты.

Если смешать четыре столовых ложки соды, одну растительного масла и один литр воды, то получится отличное средство от болезней. Обрабатывать им нужно примерно раз-два в неделю.

Когда смородина будет регулярно получать должный уход, то она начнет активно плодоносить – благодаря этому можно получить даже удвоенный урожай.

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