Сытный ужин из трех ингредиентов: рецепт рулета с ветчиной и сыром

Ароматное блюдо готовится элементарно

Хорошие хозяйки всегда хотят порадовать домочадцев и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Сегодня особенную популярность набирают быстрые рецепты из минимального количества ингредиентов. "Утро.ру" предлагает приготовить сытный и вкусный рулет с ветчиной и сыром. Для этого блюда нужно всего три простых ингредиента.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления