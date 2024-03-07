Сытный ужин из трех ингредиентов: рецепт рулета с ветчиной и сыром

Хорошие хозяйки всегда хотят порадовать домочадцев и гостей вкусными и оригинальными блюдами. Сегодня особенную популярность набирают быстрые рецепты из минимального количества ингредиентов. "Утро.ру" предлагает приготовить сытный и вкусный рулет с ветчиной и сыром. Для этого блюда нужно всего три простых ингредиента.
Ингредиенты
Одна пачка готового теста (можно взять дрожжевое или другое по вкусу) 300 г любимой ветчинки, 300 г сырной стружки.
Пошаговый рецепт приготовления
На сборку рулета уйдет всего несколько минут. Тесто нужно немного раскатать и слегка присыпать мукой. Ветчину нарезаем на тонкие ломтики.
На основу из теста выкладываем мясные слайсы, сверху покрываем сырной стружкой. Теперь осталось скрутить угощение в аппетитный рулет.
Духовой шкаф следует предварительно разогреть до 200 градусов. Отправляем туда рулетик примерно на 50 минут. Смотрим по готовности – блюдо должно приобрести красивый золотистый цвет.
Перед тем как подавать рулет на стол, ему нужно дать немного времени отдохнуть. Остывшее угощение порадует домочадцев и гостей.
К слову, ранее "Утро.ру" делилось
рецептом вкусного десерта из трех ингредиентов.
Ароматное восточное лакомство удивит даже самых прихотливых гостей.