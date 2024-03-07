Рецепт диетических котлет из капусты и овсянки: жир уйдет на талии и бедрах
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Блюдо готовится просто и из доступных продуктов
Существуем множество стереотипов относительно правильного питания. Некоторые уверены, что здоровый рацион содержит только пресные блюда. Однако худеть можно вкусно и разнообразно. Рецепт этих диетических котлет удивит любого скептика.
Ингредиенты:
Капуста – 600гр.
Морковь – 1 шт.
Яйца куриные – 2 шт.
Овсяные хлопья – 50 гр.
Сыр – 80 гр.
Мука – 3 ст.л.
Чеснок – 3 зуб.
Растительное масло – 1 ст.л.
Соль и черный перец по вкусу.
Приготовление:
Натрите капусту на обычной крупной терке. После этого получившуюся массу переложите в глубокую посуду и посолите. Отложите минут на 5-10, за это время капуста даст сок, который нужно отжать и вылить.
В это время натрите на мелкой терке морковь и отправьте ее к капусте.
Добавьте два яйца, черный перец и тщательно размешайте получившуюся массу.
После этого насыпьте в тарелку овсяные хлопья и еще раз аккуратно перемешайте будущие котлеты.
Пока овсянка в “тесте” набухает, займитесь сыром. Его необходимо натереть на мелкой терке и добавить к капусте вместе с мукой.
Еще раз перемешиваем, добавляем столовую ложку растительного масла и измельченный чеснок.
В результате должна получиться плотная масса. Из нее руками вылепливаем котлеты и запекаем их в духовке при 180 градусах примерно 35-40 минут.
До готовности блюдо нужно довести на сковороде примерно по 5 минут с каждой стороны.
Подавайте овощные котлеты со сметаной или несладким йогуртом. Приятного Аппетита!
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