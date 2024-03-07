Без таблеток: врач раскрыла действенный способ борьбы с низким давлением

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Низкое артериальное давление встречается довольно часто в рамках нормы – например, у профессиональных спортсменов и жителей высокогорья. Лечение людям требуется только в том случае, если понижение кровяного давления вызвано какой-то болезнью, рассказала врач-кардиолог Наталья Подгородетская.
Способы бороться с низким давлением есть, но они, как правило, связаны не с медикаментами. Гипотоникам крайне важно употреблять достаточное количество жидкости, а также носить компрессионное белье, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию крови в организме. При этом для них не существует правила по ограничению приема соленой пищи, как у гипертоников. Также помочь улучшить состояние могут спортивные нагрузки.
"Медикаментозное лечение используется при патологической вторичной гипотензии", – говорит врач.
Это может быть связано с болезнями щитовидной железы, надпочечников или отравлением тяжелыми металлами.
Ранее специалисты назвали самую распространенную ошибку у россиян при измерении кровяного давления.
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