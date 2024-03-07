Самые модные цветовые сочетания весной 2024 года

Самые модные цветовые сочетания весной 2024 года
Фото: freepik.com
Три комбинации помогут собрать эффектный образ

В новом модном сезоне будут актуальны яркие цветовые сочетания, которые привлекут внимание к себе. Интересные миксы подойдут для повседневного выхода и похода на мероприятие. Женский журнал "Клео.ру" составил список цветовых решений для весны 2024 года.

Сочетание розового и оранжевого будет таким же модным, как и в прошлом году. Использовать колористику таким образом можно в любом виде – как делая яркие акценты на аксессуарах, так и полностью собрав из них наряд.

Глубокий синий и лавандовый тоже отлично подчеркнут индивидуальность модницы и будут соответствовать трендам. Такая комбинация холодных оттенков будет уместно смотреться в рабочем костюме, а также при выходе в свет.

Третье сочетание – лимонный желтый и бирюзовый. Яркая комбинация поможет настроиться на весенний лад и поднимет настроение не только вам, но и окружающим.

Ранее эксперты назвали вещи, которые никогда не выйдут из моды.

Источник: Клео.ру

Зеленский заговорил о собственной смерти – Bild

В Европе пришли к неожиданному выводу

Шансы Пугачевой покорить Европу оценил продюсер: "Ограничится Прибалтикой"

Певице стоит поумерить амбиции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей