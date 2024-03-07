Самые модные цветовые сочетания весной 2024 года

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В новом модном сезоне будут актуальны яркие цветовые сочетания, которые привлекут внимание к себе. Интересные миксы подойдут для повседневного выхода и похода на мероприятие. Женский журнал "Клео.ру" составил список цветовых решений для весны 2024 года.
Сочетание розового и оранжевого будет таким же модным, как и в прошлом году. Использовать колористику таким образом можно в любом виде – как делая яркие акценты на аксессуарах, так и полностью собрав из них наряд.
Глубокий синий и лавандовый тоже отлично подчеркнут индивидуальность модницы и будут соответствовать трендам. Такая комбинация холодных оттенков будет уместно смотреться в рабочем костюме, а также при выходе в свет.
Третье сочетание – лимонный желтый и бирюзовый. Яркая комбинация поможет настроиться на весенний лад и поднимет настроение не только вам, но и окружающим.
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