Голубцы лучше маминых: муж теперь просит только такие

Голубцы лучше маминых: муж теперь просит только такие
Фото: freepik.com
Потрясающе вкусные и элементарные в приготовлении

Фарш из мяса или овощей, завернутых в капустные листья... Знакомые всем с детства рецепты. Голубцы любят очень многие. Делают иж все по-своему. Кто-то с фаршем и рисом, кто-то с овощами. Одни варят их в чистой воде, другие в бульоне, третьи в смеси сметаны, томатной пасты и воды. Гарнир к ним подходит практически любой: гречка, картофельное пюре, рис.

Ингредиенты:


  • Капуста – 1 кочан
  • Фарш – 600 гр
  • Рис – полстакана
  • Яйцо – 1 шт
  • Лук – две некрупных луковицы
  • Морковь – также две некрупных
  • Сметана – 200 гр
  • Томат-паста – 1 ч л
  • Масло подсолнечное, перец и соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Капустные листья сложить в миску, посолить и залить кипятком. Оставить на 20 минут.
2. Промытый рис варить до половины готовности примерно минут 10. Промыть холодной водой.
3. Натереть морковь и нарезать лук.
4. На разогретой сковороде обжарить лук и морковку.
5. Фарш смешать с яйцом, рисом, зеленью, посолить, поперчить.
6. Капустные листья порезать пополам и на каждый выложить опрцию фарша.
7. Завернуть конвертом и сложить в кастрюлю.
8. Томат-пасту и сметану сложить в большую миску и залить кипятком.
9. Смесью залить голубцы в кастрюле и на слабом нагреве тушить в течение примерно часа. После этого выключить и оставить на плите минут на 15, чтобы настоялось.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом ленивого пирога из лаваша и фарша.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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