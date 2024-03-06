Голубцы лучше маминых: муж теперь просит только такие

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Фарш из мяса или овощей, завернутых в капустные листья... Знакомые всем с детства рецепты. Голубцы любят очень многие. Делают иж все по-своему. Кто-то с фаршем и рисом, кто-то с овощами. Одни варят их в чистой воде, другие в бульоне, третьи в смеси сметаны, томатной пасты и воды. Гарнир к ним подходит практически любой: гречка, картофельное пюре, рис.
Приятного аппетита!
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