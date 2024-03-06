Голубцы лучше маминых: муж теперь просит только такие

Потрясающе вкусные и элементарные в приготовлении

Фарш из мяса или овощей, завернутых в капустные листья... Знакомые всем с детства рецепты. Голубцы любят очень многие. Делают иж все по-своему. Кто-то с фаршем и рисом, кто-то с овощами. Одни варят их в чистой воде, другие в бульоне, третьи в смеси сметаны, томатной пасты и воды. Гарнир к ним подходит практически любой: гречка, картофельное пюре, рис.



Ингредиенты:

Капуста – 1 кочан

Фарш – 600 гр

Рис – полстакана

Яйцо – 1 шт

Лук – две некрупных луковицы

Морковь – также две некрупных

Сметана – 200 гр

Томат-паста – 1 ч л

Масло подсолнечное, перец и соль по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Капустные листья сложить в миску, посолить и залить кипятком. Оставить на 20 минут.2. Промытый рис варить до половины готовности примерно минут 10. Промыть холодной водой.3. Натереть морковь и нарезать лук.4. На разогретой сковороде обжарить лук и морковку.5. Фарш смешать с яйцом, рисом, зеленью, посолить, поперчить.6. Капустные листья порезать пополам и на каждый выложить опрцию фарша.7. Завернуть конвертом и сложить в кастрюлю.8. Томат-пасту и сметану сложить в большую миску и залить кипятком.9. Смесью залить голубцы в кастрюле и на слабом нагреве тушить в течение примерно часа. После этого выключить и оставить на плите минут на 15, чтобы настоялось.

Приятного аппетита!

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