Идеальный торт "Наполеон" без выпечки: готовить 15 минут

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Торт "Наполеон" является одним из самых любимых на праздничном столе у россиян. Однако каждая хозяйка знает, что испечь необходимое количество коржей для десерта долго и трудно. Опытные кулинары придумали, как упростить приготовление десерта и поделились рецептом идеального "Наполеона" без выпечки, сделать который можно буквально за 15 минут.
Торт готов. Приятного аппетита!
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