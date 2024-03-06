Идеальный торт "Наполеон" без выпечки: готовить 15 минут

Рецепт довольно простой и экономичный

Торт "Наполеон" является одним из самых любимых на праздничном столе у россиян. Однако каждая хозяйка знает, что испечь необходимое количество коржей для десерта долго и трудно. Опытные кулинары придумали, как упростить приготовление десерта и поделились рецептом идеального "Наполеона" без выпечки, сделать который можно буквально за 15 минут.

Ингредиенты

Яйца – 3 штуки.

Молоко – 800 граммов.

Сахар – 200 граммов.

Сливочное масло – 80 граммов.

Мука – 2 столовых ложки.

Крахмал – 2 столовых ложки.

Ванильный сахар – 10 граммов.

Слоеное печенье – 600 граммов.

Пошаговый рецепт приготовления ленивого "Наполеона"

Яйца смешиваем с сахаром, мукой, крахмалом и перемешиваем. Затем добавляем молоко и смешиваем все ингредиенты. Варим крем на небольшом огне до загустения. После добавляем сливочное масло и ванильный сахар. Берем слоеное печенье и собираем торт. Дно смазываем кремом, выкладываем печенье и снова смазываем. В конце нужно посыпать измельченным печеньем. И оставляем все в холодильнике на пару часов.

Торт готов. Приятного аппетита!