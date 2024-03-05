Секреты бабушкиных блинов: одно простое действие превратит их в шедевр вкуса

Секреты бабушкиных блинов: одно простое действие превратит их в шедевр вкуса
Фото: freepik.com
В преддверии Масленицы раскрываем секреты идеальных блинов

Совсем немного осталось до солнечного праздника Масленицы, в течение которого россияне будут объедаться вкуснейшими блинами, нажаренными заботливыми хозяюшками. Рецепт этого блюда у каждого свой.

Кто-то свято хранит правило замешивания тесто или количество яиц в нем, кто-то строго проверяет температуру сковороды или дозу сахара или соли. Вкусных блинов много все равно не бывает.

Восхитительное разнообразие присутствует не только в способе приготовления, но и в методе поедания блинов. Видов начинки столько, что хватит на пару толстых домов в кулинарной книге.

Но мало точно отмерить пропорции и набраться терпения на стояние у плиты и при этом не прибить домашних, таскающих вкуснятину чуть ли не со сковороды. Смазывать ту самую сковороду тоже надо не чем попало. Ловите маленький, с виду странный, но дико эффективный лайфхак. Понадобится... сырая луковица.

Да-да, луковица. Надо всего лишь разрезать ее пополам, насадить на вилку, обмакнуть в  подсолнечное масло и, сняв каждый четвертый блин, снова смазывать сковородку такой вот нестандартной кисточкой.

Не нужно бояться: запах лука на блинах не сохранится. Но при этом, как уверяют проверившие лайфхак на себе, блины делаются заметно ароматнее и гораздо вкуснее.

Ранее мы сообщали, что красная икра в преддверии праздника заметно подешевела.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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