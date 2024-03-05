Просто и быстро: рецепт невероятно вкусного ленивого пирога из фарша и лаваша
Семья будет в восторге и попросит добавки
Вкусный и простой в исполнении пирог порадует любую хозяйку. По этому рецепту вам не придется вымешивать тесто и ждать, когда оно подойдет. А вкус готового блюда поразит.
Ингредиенты:
- Лаваш – 2 листа.
- Фарш – 750 гр.
- Моцарелла – 200 гр.
- Яйца куриные – 3 шт.
- Сметана – 200 гр.
- Лук репчатый – 3 шт.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Итальянские травы – 1 ч.л.
- Перец черный – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч.л.
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Сразу включите разогреваться духовку на 180 градусов. А тем временем займемся начинкой. Нарежьте лук небольшими кубиками.
- Вместе со всеми специями отправляем лук к фаршу и тщательно перемешиваем, затем отставляем в сторону.
- В это время приготовим заливку для нашего пирога. Натрите моцареллу или любой другой сыр на крупной терке.
- Смешайте в глубокой посуде три яйца, сметану и соль. После того как получится однородная масса, добавьте примерно половину натертой моцареллы и снова перемешайте.
- Разложите лаваш на стол и тонким слоем сверху листа распределите фарш. Мясо должно равномерно покрывать всю поверхность. Затем сверните лаваш рулетом. Проделайте то же самое со вторым листом.
- Нарежьте рулеты на кусочки примерно 6 сантиметров. А затем выложите их "стоя" в застеленную пергаментом форму.
- Залейте будущий пирог заливкой, которую мы подготовили, и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут.
- Почти пропекшийся пирог посыпьте оставшимся сыром и поставьте в печь еще минут на 10. После этого немного остудите и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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