Просто и быстро: рецепт невероятно вкусного ленивого пирога из фарша и лаваша

Семья будет в восторге и попросит добавки

Вкусный и простой в исполнении пирог порадует любую хозяйку. По этому рецепту вам не придется вымешивать тесто и ждать, когда оно подойдет. А вкус готового блюда поразит.

Ингредиенты:

Лаваш – 2 листа.

Фарш – 750 гр.

Моцарелла – 200 гр.

Яйца куриные – 3 шт.

Сметана – 200 гр.

Лук репчатый – 3 шт.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Перец черный – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Соль по вкусу

Приготовление:

Сразу включите разогреваться духовку на 180 градусов. А тем временем займемся начинкой. Нарежьте лук небольшими кубиками. Вместе со всеми специями отправляем лук к фаршу и тщательно перемешиваем, затем отставляем в сторону. В это время приготовим заливку для нашего пирога. Натрите моцареллу или любой другой сыр на крупной терке. Смешайте в глубокой посуде три яйца, сметану и соль. После того как получится однородная масса, добавьте примерно половину натертой моцареллы и снова перемешайте. Разложите лаваш на стол и тонким слоем сверху листа распределите фарш. Мясо должно равномерно покрывать всю поверхность. Затем сверните лаваш рулетом. Проделайте то же самое со вторым листом. Нарежьте рулеты на кусочки примерно 6 сантиметров. А затем выложите их "стоя" в застеленную пергаментом форму. Залейте будущий пирог заливкой, которую мы подготовили, и отправляйте в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 минут. Почти пропекшийся пирог посыпьте оставшимся сыром и поставьте в печь еще минут на 10. После этого немного остудите и подавайте к столу. Приятного аппетита!

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