Завтрак аристократа: намазка с авокадо понравится всей семье

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На завтрак все едят разное. Кто-то предпочитает бутерброды и кофе, кто-то кашу и чай, кто-то сырники или оладушки – вкусов море. Но полезный и вкусный завтрак однозначно хорошая идея. А еще можно придать утреннему приему пищи некоторый аристократизм. Например, сделав намазку из авокадо. Этот фрукт очень полезен и богат разными микроэлементами и витаминами. Не говоря уже о том, что намазка из него просто бомбически вкусная.
Приятного аппетита!
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