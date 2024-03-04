Завтрак аристократа: намазка с авокадо понравится всей семье

Завтрак аристократа: намазка с авокадо понравится всей семье
Фото: freepik.com
Очень просто, но невероятно вкусно и полезно

На завтрак все едят разное. Кто-то предпочитает бутерброды и кофе, кто-то кашу и чай, кто-то сырники или оладушки – вкусов море. Но полезный и вкусный завтрак однозначно хорошая идея. А еще можно придать утреннему приему пищи некоторый аристократизм. Например, сделав намазку из авокадо. Этот фрукт очень полезен и богат разными микроэлементами и витаминами. Не говоря уже о том, что намазка из него просто бомбически вкусная.

Ингредиенты:

  • Хлеб или крекеры – по вкусу
  • Авокадо – 1 шт
  • Твердый сыр – 150 гр
  • Яйцо вареное – 1 шт
  • Лимонный сок и специи – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Очистите спелый плод и разомните его, лучше сделать это вилкой.
2. Натрите на мелкой терке любой твердый сыр.
3. Капните туда лимонного сока и добавьте специй. Идеально подойдет копченая паприка, например.
4. Пожарьте яичницу-болтунью, помешивая.
5. Подсушите хлеб в тостере или духовке.
6. Выложите на него полученную замазку, распределите по поджаренному куску хлеба и сверху аккуратно выложите яичницу. Повторить по числу поджаренных кусочков хлеба.
7. Украсить можно зеленью, орехами или помидорками-черри.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, какие продукты, съеденные на завтрак, положительно влияют на сосуды.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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