Такого рецепта салата из свеклы вы не знали: обалденно вкусный и невероятно простой

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Свекла – один из самых древних овощей. Ее ели в Персии, а потом красные плоды "эмигрировали" в Грецию, Рим и дальше.
Изначально свекла считалась элитной культурой. Низшим слоям ее запрещалось вообще даже пробовать. Сегодня это доступный и недорогой продукт, из которого можно сделать массу очень вкусных блюд. Причем свекла хороша как в сыром, так и в вареном виде, на всякий вкус.
Итак, салат из свеклы с морковью и капустой. Здесь есть изюминка: часть овощей варится для салата, часть остается сырыми.
1. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на терке.
2. Помять капусту руками, добавить морковь, соль и сахар.
3. Накрыть и оставить на 15 минут.
4. Натереть свеклу на крупной терке.
5. Измельчить зелень и чеснок, выложить все в чашу с капустой и морковью.
6. Туда же выложить соль, кориандр и корейскую соль.
7. Влить уксус.
8. Нарезанный четвертинками кольца лук обжарить, добавить в салат. Перемешать.
Приятного аппетита!
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