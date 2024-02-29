Такого рецепта салата из свеклы вы не знали: обалденно вкусный и невероятно простой

Такого рецепта салата из свеклы вы не знали: обалденно вкусный и невероятно простой
Фото: кадр из youtube
Пять минут - и отличная закуска к ужину готова

Свекла – один из самых древних овощей. Ее ели в Персии, а потом красные плоды "эмигрировали" в Грецию, Рим и дальше.

Изначально свекла считалась элитной культурой. Низшим слоям ее запрещалось вообще даже пробовать. Сегодня это доступный и недорогой продукт, из которого можно сделать массу очень вкусных блюд. Причем свекла хороша как в сыром, так и в вареном виде, на всякий вкус.

Итак, салат из свеклы с морковью и капустой. Здесь есть изюминка: часть овощей варится для салата, часть остается сырыми.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 300 г
  • Морковка – 1-2 шт
  • Соль – по вкусу
  • Сахар – 1 ст л
  • Вареная свекла – 2 некрупных
  • Укроп, петрушка – по пучку
  • Чеснок – 2 зубка
  • Кориандр сушеный – 1 ч л
  • Соль корейская – половина чайной ложки
  • Уксус столовый – 1 ч л
  • Лук – 1 шт

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на терке.
2. Помять капусту руками, добавить морковь, соль и сахар.
3. Накрыть и оставить на 15 минут.
4. Натереть свеклу на крупной терке.
5. Измельчить зелень и чеснок, выложить все в чашу с капустой и морковью.
6. Туда же выложить соль, кориандр и корейскую соль.
7. Влить уксус.
8. Нарезанный четвертинками кольца лук обжарить, добавить в салат. Перемешать.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт легкого салата на ужин.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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