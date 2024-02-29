Такого рецепта салата из свеклы вы не знали: обалденно вкусный и невероятно простой

Пять минут - и отличная закуска к ужину готова

Свекла – один из самых древних овощей. Ее ели в Персии, а потом красные плоды "эмигрировали" в Грецию, Рим и дальше.

Изначально свекла считалась элитной культурой. Низшим слоям ее запрещалось вообще даже пробовать. Сегодня это доступный и недорогой продукт, из которого можно сделать массу очень вкусных блюд. Причем свекла хороша как в сыром, так и в вареном виде, на всякий вкус.

Итак, салат из свеклы с морковью и капустой. Здесь есть изюминка: часть овощей варится для салата, часть остается сырыми.



Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 300 г

Морковка – 1-2 шт

Соль – по вкусу

Сахар – 1 ст л

Вареная свекла – 2 некрупных

Укроп, петрушка – по пучку

Чеснок – 2 зубка

Кориандр сушеный – 1 ч л

Соль корейская – половина чайной ложки

Уксус столовый – 1 ч л

Лук – 1 шт

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Капусту мелко нашинковать, морковь натереть на терке.

2. Помять капусту руками, добавить морковь, соль и сахар.

3. Накрыть и оставить на 15 минут.

4. Натереть свеклу на крупной терке.

5. Измельчить зелень и чеснок, выложить все в чашу с капустой и морковью.

6. Туда же выложить соль, кориандр и корейскую соль.

7. Влить уксус.

8. Нарезанный четвертинками кольца лук обжарить, добавить в салат. Перемешать.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт легкого салата на ужин.

