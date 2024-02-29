Рецепт пикантной тыквы по-корейски: отличная закуска к столу

Невероятное сочетание сведет с ума гостей

Многие привыкли рассматривать тыкву в качестве овоща для десертов. Из нее пекут пироги, готовят молочную кашу и другие сладкие блюда. Предлагаем избавиться от этого стереотипа и приготовить из тыквы пикантную закуску по-корейски. Сочетание остро-сладкой заправки сведет с ума даже гурманов, привыкших к изыскам.

Ингредиенты:

Тыква — 400 граммов.

Средняя луковица — 1 шт.

Острый перец — небольшой кусочек.

Чеснок — 2 зубчика.

Мед — 1 ст.л.

Масло растительное — 50 мл.

Приправа для моркови по-корейски — 2 ч.л.

Молотый кориандр — щепотка.

Уксус яблочный — 2 ст.л.

Соль по вкусу.

Приготовление:

Тыкву очистите, удалите семечки и натрите на терке для моркови по-корейски. Должна получиться тонкая длинная соломка. Луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости на растительном масле. Немного остудив, отправьте в посуду к тыкве. Приготовьте в небольшой миске заправку. Острый перец, уксус, кориандр, соль, мед, чеснок, выдавленный через пресс, и приправу для моркови по-корейски нужно смешать в небольшой посуде. Затем заправкой поливаем наши овощи и тщательно все перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился по всей закуске. Отправляем тыкву по-корейски в холодильник на 2-3 часа, чтобы блюдо пропиталось и овощи вобрали в себя всю пикантность. После этого можно подавать закуску к столу. Приятного аппетита!

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