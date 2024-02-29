Рецепт пикантной тыквы по-корейски: отличная закуска к столу
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Невероятное сочетание сведет с ума гостей
Многие привыкли рассматривать тыкву в качестве овоща для десертов. Из нее пекут пироги, готовят молочную кашу и другие сладкие блюда. Предлагаем избавиться от этого стереотипа и приготовить из тыквы пикантную закуску по-корейски. Сочетание остро-сладкой заправки сведет с ума даже гурманов, привыкших к изыскам.
Ингредиенты:
Тыква — 400 граммов.
Средняя луковица — 1 шт.
Острый перец — небольшой кусочек.
Чеснок — 2 зубчика.
Мед — 1 ст.л.
Масло растительное — 50 мл.
Приправа для моркови по-корейски — 2 ч.л.
Молотый кориандр — щепотка.
Уксус яблочный — 2 ст.л.
Соль по вкусу.
Приготовление:
Тыкву очистите, удалите семечки и натрите на терке для моркови по-корейски. Должна получиться тонкая длинная соломка.
Луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости на растительном масле. Немного остудив, отправьте в посуду к тыкве.
Приготовьте в небольшой миске заправку. Острый перец, уксус, кориандр, соль, мед, чеснок, выдавленный через пресс, и приправу для моркови по-корейски нужно смешать в небольшой посуде.
Затем заправкой поливаем наши овощи и тщательно все перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился по всей закуске.
Отправляем тыкву по-корейски в холодильник на 2-3 часа, чтобы блюдо пропиталось и овощи вобрали в себя всю пикантность.
После этого можно подавать закуску к столу. Приятного аппетита!
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