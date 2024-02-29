Рецепт пикантной тыквы по-корейски: отличная закуска к столу

Рецепт пикантной тыквы по-корейски: отличная закуска к столу
Фото:freepik.com
Невероятное сочетание сведет с ума гостей

Многие привыкли рассматривать тыкву в качестве овоща для десертов. Из нее пекут пироги, готовят молочную кашу и другие сладкие блюда. Предлагаем избавиться от этого стереотипа и приготовить из тыквы пикантную закуску по-корейски. Сочетание остро-сладкой заправки сведет с ума даже гурманов, привыкших к изыскам. 

Ингредиенты: 

  • Тыква  —  400 граммов.
  • Средняя луковица  —  1 шт.
  • Острый перец  —  небольшой кусочек.
  • Чеснок  —  2 зубчика.
  • Мед  —  1 ст.л.
  • Масло растительное  —  50 мл.
  • Приправа для моркови по-корейски  —  2 ч.л.
  • Молотый кориандр  —  щепотка.
  • Уксус яблочный  —  2 ст.л.
  • Соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Тыкву очистите, удалите семечки и натрите на терке для моркови по-корейски. Должна получиться тонкая длинная соломка. 
  2. Луковицу нарежьте полукольцами и обжарьте до мягкости на растительном масле. Немного остудив, отправьте в посуду к тыкве. 
  3. Приготовьте в небольшой миске заправку. Острый перец, уксус, кориандр, соль, мед, чеснок, выдавленный через пресс, и приправу для моркови по-корейски нужно смешать в небольшой посуде. 
  4. Затем заправкой поливаем наши овощи и тщательно все перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился по всей закуске. 
  5. Отправляем тыкву по-корейски в холодильник на 2-3 часа, чтобы блюдо пропиталось и овощи вобрали в себя всю пикантность. 
  6. После этого можно подавать закуску к столу. Приятного аппетита!

Ранее мы делились секретом вкуснейших драников от бабушек.

Источник: Утро.ру
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