Секрет вкуснейших драников от бабушек: ум отъешь

Просто добавить это при готовке - и нежные сочные картофельные оладушки станут любимым блюдом

При слове "драники" чаще всего представляют себе белорусскую кухню. Там действительно встречается такое блюдо. Но приготовить вкуснейшее блюдо из картошки сможет любая хозяйка, зная этот маленький секрет. Сытное, вкусное, нежное блюдо станет как самостоятельной закуской, так и отличным дополнением к ужину.

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука – 3 ст. л.

Соль, перец молотый – по вкусу

Масло подсолнечное – 3 ст. л.



Пошаговый рецепт приготовления:

1. Измельчить лук ножом или в блендере.

2. Так же мелко натереть картошку.



3. В картофельную кашицу высыпать лук и быстро-быстро перемешать. Благодаря этому приему картошка не потемнеет, а вкус драников станет нежнее.

4. Разбить в получившуюся массу яйцо, посолить и поперчить

5. Аккуратно перемешать, пока масса не станет однородной. Если любите зелень, на этом этапе можно покрошить в "тесто" укроп и чеснок.

6. Всыпать муку и размешать до консистенции густой сметаны.

7. Разогреть сковороду, с помощью марли убрать лишнюю жидкость из картофельно-мучной массы.

8. Разложить "тесто" по дну сковороды ложкой, сформировывая оладушки толщиной не более сантиметра.

9. Обжарить до золотистой корочки, примерно минут по 5 в среднем на одну сторону.

10. Выложить на покрытую бумажным полотенцем тарелку, чтобы убрать лишнее масло, затем переложить на обычное блюдо.

11. Сделать соус – смешать сметану с укропом и мелко нарезанными маринованными огурчиками. Впрочем, и чистая сметана подойдет не хуже, тут кому что вкуснее.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт простого и сытного ужина, приготовленного с помощью фольги.

