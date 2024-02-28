Рецепт потрясных куриных кексов с горошком и кукурузой

Рецепт потрясных куриных кексов с горошком и кукурузой
Фото:freepik.com
Главное преимущество блюда — никакой возни, все делается быстро, а получается вкусно

Когда макароны и картошка надоели, а на супы уже невозможно смотреть, нужно срочно удивлять родных новым блюдом. Нежные сочные кексы точно справятся с этой задачей, вот только готовить мы их будем из курицы с горошком и кукурузой. 

Ингредиенты:

  • Куриный фарш  —  1 килограмм.
  • Яйца  —  1 шт. 
  • Зернистая горчица  —  1 ст.л. 
  • Чеснок  —  2 зубчика.
  • Жирные сливки  —  50 мл. 
  • Твердый сыр  —  100 граммов.
  • Свежий зеленый горошек  —  120 граммов.
  • Свежая кукуруза  —  120 граммов.
  • Соль и специи по вкусу. 

Приготовление:

  1. Приготовьте все ингредиенты. Сыр натрите на крупной терке, а чеснок — на мелкой.
  2. Смешиваем в глубокой тарелке мясной фарш, яйцо, свежие горошек и кукурузу. Все тщательно вымешиваем для равномерного распределения овощей.
  3. Далее постепенно добавляем чеснок, горчицу и твердый сыр, а также соль и специи. Снова тщательно перемешиваем "тесто" для кексов, а затем наливаем сливки и доводим лопаткой до однородного состояния. 
  4. Основа для куриных кексов готова. Теперь осталось только выложить ее аккуратно в форму и отправить в духовку. Запекать блюдо нужно при температуре 180-200 градусов порядка получаса. 
  5. Подавайте маффины с зеленью и сметаной. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом наваристого супа из картофеля и ветчины. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей