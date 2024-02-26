Два секретных ингредиента - и растворимый кофе станет шедевром вкуса

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Немногие любят признаваться, что пьют растворимый кофе. Это считается моветоном среди гурманов. Но если приготовить "фу, это не кофе" с двумя секретными ингредиентами, ни один гурман не отличит его от свежесваренного напитка в лучшей кофейне города.
Две небольшие хитрости изменят вкус кофе в лучшую сторону. Для начала попробуйте поварить кофе. Да, растворимый. Одна порция требует по две чайные ложки порошка и много воды. Варить нужно на маленьком нагреве (или огне, если речь о газовой плите) до момента закипания. А дальше смело разливайте напиток в чашки и честно удивляйтесь, почему вкус стал настолько благородным и глубоким.
Вторая хитрость удивит: кофе можно смешать... с чаем. Понятно, на первый взгляд несколько нелогично выглядит, но это стоит попробовать. Для начала нужно заварить жасминовый чай – не очень крепкий. А после аккуратно добавьте его в кофе, залив ароматный порошок, как обычным кипятком. Такого вкусного кофе вы точно не пили. И поверьте, он ничем не хуже сваренного в кофемашине. Так что гурманы будут посрамлены, отведав его.
Ранее мы напоминали о запрете врачей добавлять один популярный продукт в кофе.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни