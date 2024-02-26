Два секретных ингредиента - и растворимый кофе станет шедевром вкуса

Два секретных ингредиента - и растворимый кофе станет шедевром вкуса
Фото: freepik.com
Невероятно, но маленькие хитрости реально меняют вкус кофе к лучшему

Немногие любят признаваться, что пьют растворимый кофе. Это считается моветоном среди гурманов. Но если приготовить "фу, это не кофе" с двумя секретными ингредиентами, ни один гурман не отличит его от свежесваренного напитка в лучшей кофейне города.

Две небольшие хитрости изменят вкус кофе в лучшую сторону. Для начала попробуйте поварить кофе. Да, растворимый. Одна порция требует по две чайные ложки порошка и много воды. Варить нужно на маленьком нагреве (или огне, если речь о газовой плите) до момента закипания. А дальше смело разливайте напиток в чашки и честно удивляйтесь, почему вкус стал настолько благородным и глубоким.

Вторая хитрость удивит: кофе можно смешать... с чаем. Понятно, на первый взгляд несколько нелогично выглядит, но это стоит попробовать. Для начала нужно заварить жасминовый чай – не очень крепкий. А после аккуратно добавьте его в кофе, залив ароматный порошок, как обычным кипятком. Такого вкусного кофе вы точно не пили. И поверьте, он ничем не хуже сваренного в кофемашине. Так что гурманы будут посрамлены, отведав его.

Ранее мы напоминали о запрете врачей добавлять один популярный продукт в кофе.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
По теме

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей