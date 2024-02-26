Нежный и вкусный банановый торт оценит вся семья

Изумительное сочетание сливочно-йогуртового крема и фруктов делает этот торт шедевром

Вкусный, нежный и удивительно простой в приготовлении торт понравится семье, да и на праздничном столе займет достойное место.



Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сгущенное молоко – одна банка

Мука – 165 гр

Разрыхлитель – 2 ч л

Сливки (жирность 33%) – 500 мл

Сахарная пудра – 200 гр

Натуральный йогурт, лучше густой – 350 гр

Банан – 3 средних

Корица молотая или свежие ягоды – по вкусу.



Пошаговый рецепт приготовления:

1. Включите духовку на 200 градусов. Выложите на противень лист бумаги или пергамента для выпечки.2. Хорошенько взбейте миксером яйца. Влейте сгущенку, потом аккуратно вмешайте муку и разрыхлитель.3. Две столовые ложки теста выложите на бумагу, лежащую на противне, и сформируйте круг. Выпекать три-четыре минуты.4. Кондитерским ножом или формой вырежьте ровный круг.5. Таким же способом сделайте остальные коржи и поставьте остужаться.6. Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой. С помощью лопатки аккуратно влейте туда йогурт, помешивая.7. Нарежьте бананы.8. Коржи по одному выложите на тарелку, промазывая кремом и выкладывая на каждый бананы.9. Поставьте изделие в холодильник часов на 6 или на ночь. Остатки крема сохраните.10. Собирать торт лучше с помощью кондитерского кольца.11. Оставшимся кремом покройте бока и верх торта.12. Украсить можно как вам угодно: посыпать корицей, составить "букетики" из ягод и листочков мяты. Проявите фантазию.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт вкуснейшего торта с орехами и вареной сгущенкой.

