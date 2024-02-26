Нежный и вкусный банановый торт оценит вся семья

Изумительное сочетание сливочно-йогуртового крема и фруктов делает этот торт шедевром
Вкусный, нежный и удивительно простой в приготовлении торт понравится семье, да и на праздничном столе займет достойное место.
Ингредиенты
- Яйца – 2 шт
- Сгущенное молоко – одна банка
- Мука – 165 гр
- Разрыхлитель – 2 ч л
- Сливки (жирность 33%) – 500 мл
- Сахарная пудра – 200 гр
- Натуральный йогурт, лучше густой – 350 гр
- Банан – 3 средних
- Корица молотая или свежие ягоды – по вкусу.
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Включите духовку на 200 градусов. Выложите на противень лист бумаги или пергамента для выпечки.
2. Хорошенько взбейте миксером яйца. Влейте сгущенку, потом аккуратно вмешайте муку и разрыхлитель.
3. Две столовые ложки теста выложите на бумагу, лежащую на противне, и сформируйте круг. Выпекать три-четыре минуты.
4. Кондитерским ножом или формой вырежьте ровный круг.
5. Таким же способом сделайте остальные коржи и поставьте остужаться.
6. Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой. С помощью лопатки аккуратно влейте туда йогурт, помешивая.
7. Нарежьте бананы.
8. Коржи по одному выложите на тарелку, промазывая кремом и выкладывая на каждый бананы.
9. Поставьте изделие в холодильник часов на 6 или на ночь. Остатки крема сохраните.
10. Собирать торт лучше с помощью кондитерского кольца.
11. Оставшимся кремом покройте бока и верх торта.
12. Украсить можно как вам угодно: посыпать корицей, составить "букетики" из ягод и листочков мяты. Проявите фантазию.
Приятного аппетита!
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