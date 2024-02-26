Идеальный и легкий салат на ужин: готовится за пару минут

Больше витаминов к летнему сезону - как раз то, что нужно

Зима уже отступает, а значит, самое время разнообразить рацион витаминными блюдами, которые должны немного разгрузить организм в преддверии теплого сезона. Предлагаем рецепт очень быстрого и питательного салата. Готовится он за считанные минуты.

Нам понадобится около четверти кочана пекинской капусты, зелень (лук, укроп с петрушкой), сладкая кукуруза и свежий огурец, половина болгарского перца и четыре вареных яйца. Многие обходятся и без последнего, мы же предлагаем вам добавить к овощам белок для сытости.

Способ приготовления

Все ингредиенты нарезаем соломкой и кладем в блюдо. Заправляем нежирной сметаной или майонезом (предпочтительнее – домашним). Можно и иную заправку: смешиваем пару ложек растительного масла с лимонным соком и чесноком, приправляем молотым перцем, добавляем соль и сахар для баланса и вливаем в салат. Все готово!

Такой салат идеально подойдет для котлет на пару, запеченного или тушеного мяса с рыбой. Как раз то блюдо, с которым можно привести себя в форму к лету.

А ранее мы делились рецептом легкого ужина с овощами.