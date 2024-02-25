Быстрый и вкусный ужин: просто сложить продукты в фольгу

Всех хлопот будет - помыть овощи и нарезать курицу, но вкусно - пальчики оближешь
Самый ленивый рецепт для тех, кто не заморачивается высокой кухней и предпочитает вкусно, сытно и элементарно: овощи, порезать мясо и натереть сыр – все.
Ингредиенты:
- Курица (филе) – 1 шт
- Натертый сыр – 100 гр
- Картофель – 2-3 шт
- Лук – половинка
- Морковь – половинка или некрупная
- Помидоры – 1 крупный или два некрупных
- Мелко нарезанный свежий укроп – 1/2 ст л
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез – 5 ст ложек
- Паприка сладкая молотая – по вкусу
- Приправа универсальная или конкретно для курицы – 1 ч л
Пошаговый рецепт приготовления:
1. Нарезать куриное мясо любым способом.
2. В небольшой чашке смешать майонез со специями и пропущенным через давилку чесноком. Добиться однородности.
3. Смазать филе получившимся маринадом и пока забыть про него.
4. Нарезать картошку, помидор тонкими пластинками или полосками. Лук и морковь полукольцами и кольцами.
5. На столе разложить лист фольги, вторым слоем – пергамент.
6. В середине выложить картофель, посолить. Сверху лук, морковь, замаринованное мясо.
7. Сформировать из фольги мешочек, сверху выложить помидор. Свести фольгу, "завязывая" мешок.
8. Выпекать на 200 градусах 50 минут.
9. Натрите сыр и смешайте с парой ложек майонеза, добавьте укроп.
10. Когда останется несколько минут, осторожно откройте (помните, что фольга горячая!) и посыпьте сырно-укропной смесью. Закройте духовку.
11. Готовое блюдо выставить на стол, открыть мешочки, посыпать сыром и паприкой.
Приятного аппетита!
Ранее мы давали рецепт вкуснейшей курицы по-кабардински.