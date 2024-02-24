Куриные грудки как в греческом ресторане: вкусно и быстро

Куриные грудки как в греческом ресторане: вкусно и быстро
Фото: кадр из youtube
Рецепт для лентяев и людей, не желающих проводить часы у плиты

Популярность курицы в кухнях разных народов неудивительна: мясо дешевле и очень быстро готовится, в отличие от той же говядины. Для работающих и ездящих в офис – просто спасение, если надо накормить семью, а ничего приготовленного заранее в холодильнике нет.

Две-три минуты на каждую сторону куриной котлеты – и блюдо готово. Это оценит любая работающая женщина, имеющая семью. Да и одинокие люди, не любящие тратить слишком много времени на кухню, тоже будут рады новому способу приготовить привычное мясо.

Данный рецепт вполне могут подавать где-нибудь в греческом ресторане: то, что мы назначили на роль гарнира, очень напоминает греческий салат.

Ингредиенты (4 порции)

  • Куриное филе – 4 шт
  • Спелые черные оливки – 4-5 шт
  • Сыр фета – 120 гр
  • Листья мяты – горсть
  • Оливковое масло – 1 ст л
  • Соль и перец по вкусу.


Пошаговый рецепт приготовления:

1. Фету и помидоры нарезать кубиками.
2. Смешать с черными оливками, мятой, залить маслом и посолить.
3. Разрезать грудки вдоль, чтобы получилось по две тонких котлеты.
4. Посолить, поперчить и обжарить на сковородке по две-три минуты на каждую сторону.
5. Выложить в тарелку, посыпать приготовленным "греческим салатом" и подать на стол.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт быстрого и сытного блюда из курочки в кляре.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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