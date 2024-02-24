Куриные грудки как в греческом ресторане: вкусно и быстро

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Популярность курицы в кухнях разных народов неудивительна: мясо дешевле и очень быстро готовится, в отличие от той же говядины. Для работающих и ездящих в офис – просто спасение, если надо накормить семью, а ничего приготовленного заранее в холодильнике нет.
Две-три минуты на каждую сторону куриной котлеты – и блюдо готово. Это оценит любая работающая женщина, имеющая семью. Да и одинокие люди, не любящие тратить слишком много времени на кухню, тоже будут рады новому способу приготовить привычное мясо.
Данный рецепт вполне могут подавать где-нибудь в греческом ресторане: то, что мы назначили на роль гарнира, очень напоминает греческий салат.
Ранее мы давали рецепт быстрого и сытного блюда из курочки в кляре.
Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни