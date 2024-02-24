Тесто для пиццы как в Италии: с оливковым маслом

Тесто для пиццы как в Италии: с оливковым маслом
Фото: freepik.com
Идеальный и простой в исполнении рецепт для приготовления настоящей итальянской пиццы

Традиционное итальянское блюдо давно стало одним из любимых в нашей стране. Его пекут самыми разными способами, разных форм и с начинкой, какая нравится каждой хозяйке. Самое важное в пицце – это тесто. Вашему вниманию предлагается итальянский вариант – сухие дрожжи и оливковое масло сделают тесто идеальным: вкусным, нежным, сочным.

Ингредиенты:

  • Вода – 2/3 стакана
  • Мука – 2 стакана
  • Сухие дрожжи – 1 ч л
  • Соль – 1 ч л
  • Оливковое масло – 1 ст л

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Сухие дрожжи положите в небольшую плошку с теплой водой и размешайте до полного растворения.
2. В отдельной большой миске смешайте соль и муку, добавьте дрожжевую воду и смешайте тесто.
3. Переложите на посыпанный мукой стол и хорошенько вымесите. Если будет липнуть к ладоням, "смажьте" их мукой.
4. Месите минут 10, добиваясь эластичности и мягкости теста.
5. Большую миску смажьте оливковым маслом и выложите в нее тесто, переворачивая так, чтобы оно оказалось смазанным со всех сторон.
6. Накройте плошку с тестом пищевой пленкой и на полтора часа поставьте в теплое место, чтобы тесто увеличилось вдвое.
7. Разделите пополам тесто, слепите шары. Каждый снова заверните в пленку.
8. Оставьте шары из теста на час, чтобы поднялись еще.
9. Тесто готово! Можно резать начинку и смешивать соус. Кстати, не забывайте, что важно правильно раскатать тесто, чтобы оно не раздулось во время выпекания. А если теста получилось многовато, заморозьте излишки и используйте позже.

Приятного аппетита!

Ранее мы давали рецепт закрытой быстропиццы из лаваша, которую сметут со стола раньше, чем вы успеете сфотографировать готовое блюдо.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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