Тесто для пиццы как в Италии: с оливковым маслом

Идеальный и простой в исполнении рецепт для приготовления настоящей итальянской пиццы

Традиционное итальянское блюдо давно стало одним из любимых в нашей стране. Его пекут самыми разными способами, разных форм и с начинкой, какая нравится каждой хозяйке. Самое важное в пицце – это тесто. Вашему вниманию предлагается итальянский вариант – сухие дрожжи и оливковое масло сделают тесто идеальным: вкусным, нежным, сочным.

Ингредиенты:

Вода – 2/3 стакана

Мука – 2 стакана

Сухие дрожжи – 1 ч л

Соль – 1 ч л

Оливковое масло – 1 ст л

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Сухие дрожжи положите в небольшую плошку с теплой водой и размешайте до полного растворения.2. В отдельной большой миске смешайте соль и муку, добавьте дрожжевую воду и смешайте тесто.3. Переложите на посыпанный мукой стол и хорошенько вымесите. Если будет липнуть к ладоням, "смажьте" их мукой.4. Месите минут 10, добиваясь эластичности и мягкости теста.5. Большую миску смажьте оливковым маслом и выложите в нее тесто, переворачивая так, чтобы оно оказалось смазанным со всех сторон.6. Накройте плошку с тестом пищевой пленкой и на полтора часа поставьте в теплое место, чтобы тесто увеличилось вдвое.7. Разделите пополам тесто, слепите шары. Каждый снова заверните в пленку.8. Оставьте шары из теста на час, чтобы поднялись еще.9. Тесто готово! Можно резать начинку и смешивать соус. Кстати, не забывайте, что важно правильно раскатать тесто, чтобы оно не раздулось во время выпекания. А если теста получилось многовато, заморозьте излишки и используйте позже.

Приятного аппетита!

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