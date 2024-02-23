Треск за ушами: космически вкусная курица по-кабардински

Треск за ушами: космически вкусная курица по-кабардински
Фото: кадр из youtube
Для повседневного ужина - идеальный вариант

Готовка курицы обычно редко бывает сложной. Но от простой технологии блюдо не делается менее вкусным. Предлагаем рецепт курицы по-кабардински. Вкуснее всего она с картофельным пюре – но тут уж решать вам, какой выбрать гарнир.

Ингредиенты (6 порций):

  • Куриные бедра – 6 шт
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Мука – 2 ч л
  • Бульон или вода – 250 мл
  • Сметана (пожирнее) – 120 гр
  • Соль, специи по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Снять кожу с курицы. Впрочем, кто любит с ней – можно оставить. Посолить, поперчить.
2. Обжарить на разогретом масле в сковороде до золотистой корочки. Переложить на тарелку.
3. Убавить огонь. Обжарить лук, затем добавить к нему муку и чеснок и минуту жарить, помешивая.
4. Не прекращая мешать, влить воду и подсолить, если надо.
5. Добавить сметану (лучше брать 20-25 процентов, так вкуснее), перемешать. Выложить курицу назад в сковороду.
6. Довести до кипения, затем на минимальном огне тушить примерно полчаса до готовности.
7. Выкладываем на тарелки с заранее подготовленным гарниром.
Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом курочки с зеленью и помидорами. Ароматное, вкусное блюдо, легкое в приготовлении и совершенно точно понравится всем членам семьи на ужин или просто так.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Названа вероятная причина рака у Кейт Миддлтон

Гены могли сыграть ключевую роль в развитии болезни

Киркоров публично оскорбил Пугачеву

Артист описал бывшую супругу одним словом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей