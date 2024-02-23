Треск за ушами: космически вкусная курица по-кабардински

Для повседневного ужина - идеальный вариант

Готовка курицы обычно редко бывает сложной. Но от простой технологии блюдо не делается менее вкусным. Предлагаем рецепт курицы по-кабардински. Вкуснее всего она с картофельным пюре – но тут уж решать вам, какой выбрать гарнир.



Ингредиенты (6 порций):

Куриные бедра – 6 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Мука – 2 ч л

Бульон или вода – 250 мл

Сметана (пожирнее) – 120 гр

Соль, специи по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Снять кожу с курицы. Впрочем, кто любит с ней – можно оставить. Посолить, поперчить.2. Обжарить на разогретом масле в сковороде до золотистой корочки. Переложить на тарелку.3. Убавить огонь. Обжарить лук, затем добавить к нему муку и чеснок и минуту жарить, помешивая.4. Не прекращая мешать, влить воду и подсолить, если надо.5. Добавить сметану (лучше брать 20-25 процентов, так вкуснее), перемешать. Выложить курицу назад в сковороду.6. Довести до кипения, затем на минимальном огне тушить примерно полчаса до готовности.7. Выкладываем на тарелки с заранее подготовленным гарниром.Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом курочки с зеленью и помидорами. Ароматное, вкусное блюдо, легкое в приготовлении и совершенно точно понравится всем членам семьи на ужин или просто так.

