Родные будут выпрашивать рецепт курицы в сметанном соусе: так вкусно

Быстрый ужин может быть фантастическим

Курица – любимый продукт для многих. Быстро приготовляемые блюда из нее, кажется, невозможно испортить. А вариантов рецептов – на десятки толстых томов.

Изумительно вкусно получается рагу из курицы с маринованными огурцами в сметане. Отличный ужин на каждый день, готовится просто и быстро, что немаловажно для тех, кто приходит с работы домой и не расположен проводить несколько часов у плиты.

Гарниром к этому блюду можно взять что угодно: овощи, картошку в любом виде, от ломтиков до пюре, любимые крупы.





Ингредиенты (расчет на 4 порции):

Луковица – 1 шт

Чеснок – 2 зубчика

Куриные бедрышки – 4 шт

Маринованные огурцы – по вкусу

Мука – 2 ч л

Вода или куриный бульон – 150 мл

Сметана – 2 ст л

Соль, специи

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Мелко накрошить чеснок и лук. Также мелко нарезать огурцы.2. Куриные бедра поделить на средние кусочки.3. Разогреть в сковороде масло, обжарить лук.4. Добавить туда же курицу и помешивать еще несколько минут.5. Всыпать муку и снова непрерывно помешивая, жарить минуту. Аккуратно, размешивая, вливаем воду или бульон.6. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить минут 15.7. Посолить, добавить горошек, потушить еще несколько минут.8. Выложить сметану, размешать, довести до кипения.

Выключить огонь.



Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом изумительного азиатского блюда из курицы с перцем и ананасами.

