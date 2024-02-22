Родные будут выпрашивать рецепт курицы в сметанном соусе: так вкусно

Родные будут выпрашивать рецепт курицы в сметанном соусе: так вкусно
Фото: кадр из youtube
Быстрый ужин может быть фантастическим

Курица – любимый продукт для многих. Быстро приготовляемые блюда из нее, кажется, невозможно испортить. А вариантов рецептов – на десятки толстых томов.

Изумительно вкусно получается рагу из курицы с маринованными огурцами в сметане. Отличный ужин на каждый день, готовится просто и быстро, что немаловажно для тех, кто приходит с работы домой и не расположен проводить несколько часов у плиты.

Гарниром к этому блюду можно взять что угодно: овощи, картошку в любом виде, от ломтиков до пюре, любимые крупы.

Ингредиенты (расчет на 4 порции):

  • Луковица – 1 шт
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Куриные бедрышки – 4 шт
  • Маринованные огурцы – по вкусу
  • Мука – 2 ч л
  • Вода или куриный бульон – 150 мл
  • Сметана – 2 ст л
  • Соль, специи

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Мелко накрошить чеснок и лук. Также мелко нарезать огурцы.
2. Куриные бедра поделить на средние кусочки.
3. Разогреть в сковороде масло, обжарить лук.
4. Добавить туда же курицу и помешивать еще несколько минут.
5. Всыпать муку и снова непрерывно помешивая, жарить минуту. Аккуратно, размешивая, вливаем воду или бульон.
6. Закрыть кастрюлю крышкой и тушить минут 15.
7. Посолить, добавить горошек, потушить еще несколько минут.
8. Выложить сметану, размешать, довести до кипения.

Выключить огонь.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом изумительного азиатского блюда из курицы с перцем и ананасами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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