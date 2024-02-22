Чизкейк без выпечки: рецепт нежного вкусного десерта
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И к чаю, и на праздничный стол
Чизкейк полюбился многим за свой простой, но в то же время насыщенный, нежный вкус. Многие даже отдают предпочтение этому десерту вместо классического праздничного торта. Предлагаем вам приготовить чизкейк без выпечки.
Для коржа нам понадобится:
Крошка печенья — 200г.
Сливочное масло — 100г.
Для начинки нам понадобится:
Сливочный сыр — 0,5 кг.
Жирные сливки — 200 мл.
Сахарная пудра – 100 г.
Желатин – 10 г.
Ванилин – по желанию.
Кипяток – 50 мл.
Фрукты и ягоды (для украшения).
Приготовление:
Смешайте перетертое в крошку печенье и растопленное сливочное масло до однородного состояния и равномерно выложите в форму, сформировав бортики. Нам подойдет классическая раздвижная форма 20-22 сантиметра диаметром. Заготовку отправьте в холодильник.
В это время можно заняться начинкой. Сливочный сыр с сахарной пудрой и ванилином необходимо смешать до однородности.
Отдельно на высокой скорости взбейте сливки. Нам нужно добиться устойчивых пиков.
В небольшой посуде соедините желатин и горячую воду. Старайтесь перемешивать равномерно, чтобы избежать комкования порошка. Оставьте остывать на некоторое время.
После этого смешиваем все вместе: сыр со сливками и желатином. Начинка для чизкейка готова!
Теперь осталось только выложить крем в застывшую форму и снова отправить десерт в холодильник. На этот раз как минимум на пять часов, а лучше на ночь.
Перед подачей украсьте чизкейк свежими ягодами и фруктами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
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