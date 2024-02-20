Бомбически вкусный торт с орехами и вареной сгущенкой

Коржи не просто смазываются кремом, но еще и пересыпаются ароматными орехами

Торты из коржей с кремом любит немало сладкоежек. Тот же "Медовик" – любимый десерт сотен россиян. Однако на основе коржей можно придумать самые разные кондитерские изделия. Например, такой вот рыжий торт с орехами.



Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сахар – 200 гр

Сливочное масло – 115 гр

Мед – 100 гр

Сода – 12 гр

Мука – 400 гр

Грецкие орехи – 150 гр

Вареная сгущенка – 600 гр

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Сложите в кастрюлю сахар, масло, мед и яйца. Нагрейте на паровой бане, периодически помешивая, пока масса не станет однородной.2. Всыпьте в получившийся состав соду, а потом аккуратно, понемногу добавьте муку, пока не получится мягкое, нежное тесто. Прикройте пленкой и на полчаса уберите в холодильник.3. Тем временем нагрейте духовку до 200 градусов и достаньте несколько листов пергамента для выпечки.4. Тесто разделите на семь одинаковых частей. Раскатывать их лучше на пергаменте. Из тонких пластов тарелкой или формой вырежьте ровные, одинаковые круги.5. Выпекайте коржи, не убирая обрезки. На каждый корж 3-4 минуты. Оставьте остывать.7. Остывшие обрезки и орехи измельчите отдельно. Мы взяли грецкие, но вы можете взять любые другие, которые вам нравятся.8. Блендером пробейте сгущенку.9. По очереди выложите коржи на блюдо, аккуратно прослаивая каждый орехами и сгущенкой. Остатками "прокрасьте" бока и верх торта, а затем обсыпьте его истолченными обрезками коржей.10. Можно украсить торт теми же орехами или кусочками фруктов, если есть желание. Или просто "нарисовать" джемом или топпингом на верхнем слое что-нибудь красивое.11. Уберите получившийся шедевр на 6-7 часов в холодильник.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом потрясающего торта "Мокка".

