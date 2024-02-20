Десерт из творога за пять минут

Домашние съедят его быстрее, чем вы приготовите

Пользу творога отрицать вряд ли кто будет – про кальций, полезный для костей, знают все. Но то, что творог еще и вкусный, сам по себе или в виде кондитерских изделий, выпечки, пирогов – еще более незыблемо. Вариантов творожных десертов – превеликое множество. С удовольствием делимся еще одним.







Ингредиенты:

Творог – 250 гр

Сметана 20% – 120 гр

Сахарная пудра – 50 гр

Печенье – 100 гр

Конфитюр, джем или ягоды для украшения – по вкусу





Пошаговый рецепт приготовления:

1. В глубокой чаше складываем сметану, творог и пудру. Миксером приводим эту смесь к однородной консистенции и перемещаем в кондитерский мешок.2. Скалкой или иным твердым предметом крошим печенье, затем в высокие бокалы выкладываем десерт. Поочередно: слой крема из мешка, следом слой печенья. Обязательно первым слоем должен быть крем, обратите внимание.3. Если не любите чистый творог или просто предпочитаете эксперименты, на стадии миксера можно добавить пищевые красители или ягоды, чтобы творог получился цветным. Особые любители заморочиться берут несколько кондитерских мешков, делая разные оттенки творожно-сметанной массы.4. Когда "канапе" из слоев творога и печенья закончено и увенчано последним слоем творога, можно украсить его джемом, ягодами, листиками свежей мяты или чем-то еще, что подскажет фантазия.

Приятного аппетита!

Ранее мы делились простым, но элегантным рецептом приготовления творожного пирога без муки и теста.

