Станет главным блюдом на столе: рецепт сочной курочки с помидорами и зеленью
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Ароматное блюдо готовится быстро и просто
Курица — одно из любимых многими блюд как на праздничном столе, так и за обычным семейным обедом. Вариаций приготовления масса, однако не все удаются так, как этот. Этот рецепт напоминает кавказское блюдо, но готовится быстро и просто.
Ингредиенты:
Бедро курицы — 5-6 штук.
Чеснок — 2 зубчика.
Черный молотый перец — неполная чайная ложка.
Хмели-сунели — половина чайной ложки.
Соль по вкусу.
Растительное масло — 5 столовых ложек.
Помидоры — 600 граммов.
Зеленый лук — 20
граммов.
Петрушка — 15
граммов.
Базилик — 15
граммов.
Приготовление:
Из кусочков курицы необходимо вытащить кости и некрупно нарезать мясо. Вместе с солью, перцем, чесноком и хмели-сунели отправляем птицу в тарелку и тщательно массируем. В процессе добавьте 2 столовые ложки растительного масла.
Пока курица маринуется около 15-20 минут, приготовим салат. Для этого средними кусочками нарежьте помидоры и всю зелень, что у нас имеется. Заправьте солью и растительным маслом.
Когда курица пропитается ароматными специями, выложите кусочки на сильно разогретое масло. Обжаривать до готовности нужно недолго, примерно по 3-5 минут со всех сторон.
Сочная курочка с кавказским ароматом готова. Подавайте блюдо со свежим салатом. Приятного аппетита!
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