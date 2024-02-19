Станет главным блюдом на столе: рецепт сочной курочки с помидорами и зеленью

Станет главным блюдом на столе: рецепт сочной курочки с помидорами и зеленью
Фото:freepik.com
Ароматное блюдо готовится быстро и просто

Курица  —  одно из любимых многими блюд как на праздничном столе, так и за обычным семейным обедом. Вариаций приготовления масса, однако не все удаются так, как этот. Этот рецепт напоминает кавказское блюдо, но готовится быстро и просто. 

Ингредиенты:

  • Бедро курицы —  5-6 штук.
  • Чеснок  —  2 зубчика.
  • Черный молотый перец  —  неполная чайная ложка. 
  • Хмели-сунели   —  половина чайной ложки. 
  • Соль по вкусу. 
  • Растительное масло  —  5 столовых ложек.
  • Помидоры  —  600 граммов.
  • Зеленый лук  —  20 граммов.
  • Петрушка —  15 граммов.
  • Базилик  —  15 граммов.

Приготовление:

  1. Из кусочков курицы необходимо вытащить кости и некрупно нарезать мясо. Вместе с солью, перцем, чесноком и хмели-сунели отправляем птицу в тарелку и тщательно массируем. В процессе добавьте 2 столовые ложки растительного масла. 
  2. Пока курица маринуется около 15-20 минут, приготовим салат. Для этого средними кусочками нарежьте помидоры и всю зелень, что у нас имеется. Заправьте солью и растительным маслом.
  3. Когда курица пропитается ароматными специями, выложите кусочки на сильно разогретое масло. Обжаривать до готовности нужно недолго, примерно по 3-5 минут со всех сторон. 
  4. Сочная курочка с кавказским ароматом готова. Подавайте блюдо со свежим салатом. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом куриной грудки в сливочном соусе. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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