Названы неблагоприятные дни для стрижки в июне

Если нарушить рекомендации, то можно заработать проблемы со здоровьем

В июне ожидается много дней, в которые, согласно лунному календарю, делать стрижки не стоит. Самым лучшим периодом для похода к парикмахеру будет середина месяца, а остальные не окажутся удачными.

Стрижку не нужно делать 1,2 и 5 июня. Не нужно заниматься кходовыми процедурами для волос и 6 числа, поскольку в этот день ожидается Новолуние. Воскресенье 9 июня тоже будет неблагоприятным для изменения прически.

В период с 13 по 14 июня следует воздержаться от походов в салоны красоты, 21 июня избавляться от старых волос тоже не стоит. Последние два дня месяца также считаются неблагоприятными для этих целей.

Считается, что в эти даты следует избегать стрижек, чтобы навредить своему энергетическому уровню. Это может привести не только к плохому росту волос, но и к проблемам со здоровьем.

Самыми лучшими днями для того, чтобы отстричь старое, будут 5 и 27 июня – это может дополнительно способствовать денежному успеху. Стрижка 20 июня преумножит все хорошее в жизни, поскольку выпадает на 14 день лунного цикла.