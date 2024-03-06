Астролог Глоба раскрыла прогноз на март 2024 года

Астролог Глоба раскрыла прогноз на март 2024 года
Тамара Глоба. Кадр: YouTube.com
Некоторые знаки зодиака столкнутся с трудностями

Март является крайне важным месяцем в текущем зодиакальном цикле, поскольку он завершает астрологический год, подводит его основные итоги во всех сферах. Это сулит новые события и дает возможность строить планы на будущее, рассказала в своем прогнозе астролог Тамара Глоба. По ее словам, существует высокая вероятность, что многое изменится – как в личной жизни людей, так и в общественой и политической областях.

Особенно важным окажется 25 марта – день лунного затмения. Событие повлияет на здоровье многих, поэтому нужно отнестись к этому с особым вниманием. Старые отношения могут уйти в прошлое, а на смену им придут новые, но не очень надежные. 

Овнам астролог предрекла много интересных событий, связанных с друзьями, передает женский журнал "Клео.ру". Но в финансовом плане возможны трудности. Тельцов ждут новые проекты, однако они могут быть заморожены в самом начале. 

Близнецов ждет успех, связанный с близкими людьми. Раков тоже ожидают перемены, тут важно строить правильные карьерные планы и доводить их до руководства. 

Львов ждут предательства и соперничество, нужно быть особенно внимательными на дорогах. Девам астролог советует уделить внимание своему здоровье в этот период, а также быть внимательными в вопросах финансов.

Весам она предрекает успех в финансовых делах, но сперва придет разочарование в уже действующих договорах и проектах. Скорпионам важно уделить начало месяца семейным делам, а также экономить. 

У Стрельцов возникнут жилищные трудности и проблемы в отношениях сблизкими – чтобы этого избежать, нужно помогать тем, кто дорог. Козерогов ждет материальный успех и неурядицы с близкими. 

Для Водолея это будет месяцем прорыва, но нужно отнестись с осторожностью к новым знакомствам. Рыбам нужно быть очень осторожными со своим здоровьем, а в конце быть готовыми к крупным денежным поступлениям.

Источник: YouTube
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