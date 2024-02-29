Трех знаков зодиака ждет предательство в марте: будьте начеку

Уже завтра, 1 марта, в свои права наконец-то вступит долгожданная весна. Многие возлагают на начало теплого сезона большие надежды. В это время люди чувствуют особый прилив сил, строят новые планы и готовятся к позитивным переменам в жизни. Однако некоторым придется столкнуться с не самыми приятными событиями. Так, звезды предупреждают представителей трех зодиакальных домов о том, что в марте их ждет предательство.
Овен
Овны славятся своим упрямством и нежеланием идти на компромиссы. В марте такая позиция может привести к провалам на работе. Постарайтесь быть максимально бдительными. Велика вероятность, что против вас зреет настоящий заговор. Даже коллеги, которые казались приятелями, могут точить на вас зуб.
Рак
Ракам стоит больше внимания уделять личной жизни. Они могли не заметить, что отношения с любимым человеком дали трещину. В марте резко повышается риск быть обманутым. Постарайтесь больше времени проводить со второй половинкой, чтобы отношения не разрушились.
Стрелец
Стрельцам стоит подготовиться к предательству со стороны близкого человека. Возможно те, кого вы считаете друзьями, на самом деле лишь используют вас в собственных целях. Постарайтесь трезво оценить ваше окружение.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, какие знаки зодиака рискуют столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем в марте.