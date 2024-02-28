Эти знаки Зодиака сведут с ума любого своей харизмой: остерегайтесь таких людей

Чего от них ожидать, не знает никто

Обижаться – нормальное свойство для любого человека, ведь все мы не совершенства и часто не радуемся тому, что наши ожидания не сбылись, события происходят не так, как мы хотели, люди ведут себя не так, как мы ждали. Но есть знаки, которые своей обидой могут свести с ума кого угодно.

Эти четыре представителя Зодиакального круга могут довести до истерики любого, при этом они абсолютно уверены в том, что правы всегда, и переубедить их нереально. Спокойствие и равновесие – не про них.

Тельцам мироздание выделило богатую фантазию и сложный внутренний мир. Они запросто могут "перевести" услышанные слова с таким смыслом, который сказавший в них и не вкладывал. Обидеться на ровном месте, искренне чувствуя себя преданным? Легко, если вы – Телец.

Повод для обиды не нужен и Ракам. Они могут помнить зло и даже когда примирились с недругом. Этому чувствительному знаку нужно больше времени для того, чтобы простить и успокоиться после нанесенного удара.

Козерогам важно находиться в центре всеобщего внимания. Для них нет хуже того, что их перестали замечать окружающие. От этого Козероги чахнут, полные разочарования. На пустом месте они способны цепляться к близким, друзьям или коллегам.

Водолеи знают точно, что они всегда правы. Во всем. Но споры им против шерсти – едва лишь кто-то рискнет выступить против их мнения, этот крайне обидчивый самолюбивый знак прячется в раковину и дуется там.

Ранее мы писали, каким знакам стоит заняться своим здоровьем уже в марте.

