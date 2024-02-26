Пять рабочих способов получить деньги, которые мы привыкли игнорировать

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Наверняка многие сталкивались с финансовыми трудностями – до зарплаты осталось немногим более нескольких сотен рублей, которые нужно неведомым образом растянуть аж на неделю. Или нужно скопить средства на нечто стоящее, а все уходит на еду, оплату ЖКУ и повседневные бытовые мелочи. Остается не так много вариантов: либо подзатянуть пояс, либо работать без выходных – или вернуть себе часть средств.
Да-да, если вы сердобольный персонаж, лучше через все внутренние неудобства попросить вернуть сумму, в которой вы так нуждаетесь. Поэтому, одалживая средства, вы можете попросить оформить расписку или даже заключить договор займа.
Оформить пособие – в нашей стране можно получить десятки видов помощи, если вы оказались в непростых жизненных обстоятельствах. Начинайте путь с финансовой грамотности – к примеру, проверьте, о каких выплатах рассказывают на сайте Фонда социального страхования.
Наконец, можно попросить о помощи родных и близких. Не идите на поводу у своей гордости. Продайте старые вещи – их найдется немало, поверьте. Прочитанные книги, игровые диски, гаджеты, которые вы любите менять, одежда, которая пылится в шкафу – все это стоит средств.
И, конечно, самый главный способ – разделить расходы. Можно отказаться от такси и поехать на общественном транспорте. Отказаться от лишнего приема пищи и исключить из продуктов сладкое, на которое уходит так много средств. Не пытаться быть "в доску своим персонажем" и закрывать счет за всю компанию – а быть экономнее и сдержаннее. Проявлять себя и щедрость своей натуры, конечно, приятно – но крайне глупо, если у вас пустуют карманы, а на эти деньги вы живете.
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