"Человечеству будет противостоять огонь": прогноз мальчика-пророка из Индии

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Несколько лет назад огромную популярность в интернет-пространстве получил мальчик-пророк из Индии Абигья Ананда. Он сумел предсказать страшную пандемию COVID-19, также сбылись многие другие пророчества юного ясновидящего. Молодой человек поделился прогнозом на наступивший год.
Индийский провидец порадовал человечество тем, что в этом году, к счастью, не предвидится наступление новых пандемий. Периодически эпидемиологическая обстановка будет обостряться, но все пройдет в пределах нормы.
Впрочем, на международной арене будет неспокойно. Геополитическое напряжение продолжит расти. Как объяснил юный пророк, все дело в негативном влиянии Марса, который вызывает агрессию и способствует развитию военных конфликтов.
Весьма не приятный прогноз касается природы. В этом году она снова будет проверять нас на прочность. Индийский мальчик-пророк предсказал целую серию землетрясений и других природных катаклизмов.
"Человечеству будут противостоять огонь, вода и воздух", – предвидит Абигья Ананда.
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