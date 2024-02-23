Останутся без работы и любви: трем знакам зодиака сильно не повезет в марте

Долгожданная весна начнется буквально через несколько дней. Для многих приход теплого сезона связан с новыми надеждами и планами. Однако далеко не всем судьба улыбнется в марте. На долю представителей трех зодиакальных домов выпадут серьезные испытания.
Рак
Звезды предсказывают, что Раки могут столкнуться с большими трудностями в финансовой сфере. Конфликт с коллегами и руководством способен привести к плачевным последствиям вплоть до потери места работы. Также возможны недобросовестные действия со стороны партнеров. Для того чтобы избежать такого неприятного развития событий, Ракам нужно внимательно следить за документами и избегать любых конфликтов.
Лев
Звезды предсказывают Львам большие испытания на любовном фронте. Представителям этого зодиакального круга стоит приготовиться к накалу страстей. Бесконечные разборки могут привести к разрыву отношений с любимым человеком или серьезному разладу в семье. Однако у Львов есть шанс поменять все в противоположную сторону – для этого нужно превратить март в семейный месяц, много времени проводить вместе с родными, тогда отношения только укрепятся.
Козерог
Козерогов ждет предательство со стороны близкого человека. Март будет полон разочарований. Представителям этого зодиакального круга нужно внимательно следить за знаками судьбы. Минимизировать последствия негативного влияния Вселенной поможет сдержанный подход к понятию важных решений.
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