Любовный триумф и куча денег: названы самые счастливые знаки зодиака в марте

До конца зимы остались считанные дни. Совсем скоро в свои права должна вступить долгожданная весна. Это время года традиционно связано с новыми надеждами и оживлением. О том, представителям каких зодиакальных домов больше всего повезет в марте, рассказали звезды.
Близнецы
У Близнецов начнется белая полоса. Представители этого зодиакального круга наконец-то разберутся с трудностями на работе и докажут руководству и партнерам свою высокую компетенцию. В самое ближайшее время Близнецы могут рассчитывать на серьезные продвижения по карьерной лестнице или заключение очень выгодного контракта.
Скорпион
Скорпионы также будут пользоваться особым расположением вселенной в первый весенний месяц. Главное – не упустить удачу. Судьба предоставит вам возможность занять новые позиции на работе. Также в середине марта должна произойти романтическая встреча, которая обещает превратиться в бурный роман.
Водолей
Удача будет сопутствовать Водолеям во всех сферах жизни. В марте они получат предложение, от которого невозможно отказаться. Представители этого зодиакального круга могут рассчитывать на солидную премию или повышение заработной платы. В любовной сфере все также будет прекрасно – отношения с возлюбленным перейдут на новый уровень.
К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало
, у каких знаков зодиака нет ангела-хранителя.